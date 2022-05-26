Россия ожидает, что Украина примет ее требования и смирится с оккупацией своих территорий: "Надо признавать ситуацию де-факто", - Песков
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В Кремле ожидают, что власти Украины примут требования РФ и "осознают де-факто" оккупацию своих территорий.
Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире российской радиостанции "Маяк", сообщает Цензор.НЕТ.
"Москва ждет от Киева принятия требований Москвы и осознания де-факто существующей ситуации", - сказал он.
На уточняющий вопрос ведущей, идет ли речь о территориальных уступках, Песков ответил: "Это не территориальные уступки. Киев должен признать ситуацию де-факто и трезво ее оценить".