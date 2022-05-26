Украине в разобранном виде передали советские штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-17, - СМИ

Украина получила от западных союзников советские самолеты Су-25. Перед этим штурмовики разобрали для облегченной транспортировки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foreign Policy.

Отмечается, что в Европе был создан "большой центр" для поставки военной помощи в Украину. Там находятся 110 военных из 30 стран мира, управляющих логистикой.

В частности, в центре помогли разобрать советские самолеты Су-25 и вертолеты Ми-17. Технику уже отправили в Украину. Количество переданной авиации не раскрывают.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Польша отдала Украине почти все свои запасы запчастей и боекомплект для истребителей МиГ-29. При этом в США заявили, что Украина может получать от партнеров советские самолеты, а Вашингтон не помешает поставкам.

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