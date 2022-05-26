"Азов" хотят признать в РФ террористической организацией, чтобы судить пленных защитников Мариуполя

Верховный суд России рассматривает требование Генеральной прокуратуры РФ по признанию полка Национальной гвардии Украины "Азов" террористической организацией.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Liga.net.

Это требование должны рассматриваться сегодня, но заседание перенесли на 29 июня.

Предполагается, что такое решение даст России формальные основания судить взятых в плен военнослужащих "Азова" как "террористов".

Ранее в России заявляли, что будут готовы обсуждать обмен бойцов "Азова" на российских военнопленных только после "трибунала". Перенос судебного заседания на месяц неизбежно отодвигает возможные сроки обмена.

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Судебное преследование военнопленных строго регламентировано главой 3 Женевской конвенции 1949 года. В частности, по одному из ее положений "ни в коем случае военнопленного не будет судить любой суд, не предоставляющий основных общепризнанных гарантий независимости и беспристрастности и, в частности, судебная процедура которого не обеспечивает подсудимому права и средства защиты".