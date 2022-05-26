ПЦУ просит Варфоломея лишить престола патриарха РПЦ Кирилла

Православная Церковь Украины просит Вселенского Патриарха Варфоломея лишить престола предстоятеля РПЦ Кирилла.

Об этом заявил представитель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши защитники борются за это сейчас на фронте, а мы обязаны бороться за свободу, за правду, за свободу – каждый на своем месте, там, где находимся, и потому служение, к которому призваны.

Одно из главных направлений этой борьбы – противостояние идеологии "русского мира", этой фашистской, душегубской доктрине, завернутой в блестящую "фофудию" проповедей Кирилла Гундяева и его приспешников. На Архиерейском Соборе, который состоялся на днях в Святой Софии Киевской, мы осудили эту идеологию, которая через Московский патриархат распространяется уже как еретическое учение этнофилетизма, то есть разделения Церкви по национальному признаку, который ставится выше всего", - говорится в сообщении.

"Архиерейский Собор Православной Церкви Украины обратился к Вселенскому Патриарху и Предстоятелям Поместных Автокефальных Церквей с просьбой осудить духовные преступления Кирилла и лишить его престола, в частности на основании распространения еретического этнофилетического учения о "русском мире" и распространения схизм среди православных. РПЦ в пределах Александрийского Патриархата)", - добавил Епифаний.

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