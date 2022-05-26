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На трассе Лисичанск-Бахмут уничтожен блокпост вместе с оккупантами, - Гайдай

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музей,техніка
Украинские военные уничтожили блокпост оккупантов страны-агрессора России в Луганской области.

Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в эфире общенационального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По его словам, российские захватчики пытались закрепиться на трассе Лисичанск-Бахмут. Там они установили свой блокпост. Впрочем, их намерения полностью не реализовались.

"Было человек 50. Им даже удалось закрепиться на время, какой-то блокпост поставили, но это был ситуативный успех. ДРГ там часть осталась уже надолго. Блокпост разбит, их отбросили. Трассу сейчас российская армия не контролирует. Единственное, что они ее обстреливают ", – рассказал глава региона.

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По словам Гайдая, сейчас доехать из Бахмута в Лисичанск "колоссально сложно". Впрочем, ВСУ находят другие варианты, чтобы перевозить гуманитарные грузы.

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  • Александр Чуднивец #474549
    Всім виконавцям-респект...
  • Aleksey NotBad
    Пока тут диванные воины зрады штампуют, ребята работают. Ну извините, что без видосиков.
  • Семен Семен #512946
    Тараканов задавили
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