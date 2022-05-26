США вблизи Греции конфисковали иранскую нефть с российского корабля, - СМИ

Соединенные Штаты конфисковали груз иранской нефти, хранившийся на борту российского судна вблизи Греции, и отправят груз в США на борту другого судна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ознакомленные с этим вопросом источники Reuters.

Греческие власти в прошлом месяце арестовали судно Pegas под иранским флагом с 19 членами российского экипажа на борту у побережья южного острова Эвия из-за санкций ЕС.

Позже судно было освобождено из-за путаницы с санкциями в отношении его владельцев.

Один источник в Министерстве судоходства Греции заявил в четверг, что Министерство юстиции США "информировало Грецию о том, что груз на судне является иранской нефтью".

"Груз был перемещен на другое судно, нанятое США", - добавил источник, не уточнив подробностей.

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