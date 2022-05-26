Россия обвиняет в продовольственном кризисе Украину. ДОКУМЕНТ
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Минобороны страны-агрессора обвиняет в продовольственном кризисе Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сопротивление".
Так, министерство направило письмо президенту Московской ассоциации военных атташе (МАМА), президенту Московской ассоциации военно-воздушных атташе (AFOA) и президенту Московской ассоциации военно-морских атташе (FNOA), в котором обвиняет в продовольственном кризисе Украину.
Минобороны РФ в письме обвиняет Украину в том, что она якобы держит в заложниках иностранные суда и под угрозой расстрела не выпускает их из портов.
"В свою очередь, никто из представителей судов, находящихся в украинских портах, не заявлял об их силовом содержании и все прекрасно понимают, что они заложники исключительно критической ситуации. Ситуации, которую создала Россия", - отмечает издание.