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Россия обвиняет в продовольственном кризисе Украину. ДОКУМЕНТ

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Минобороны страны-агрессора обвиняет в продовольственном кризисе Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сопротивление".

Так, министерство направило письмо президенту Московской ассоциации военных атташе (МАМА), президенту Московской ассоциации военно-воздушных атташе (AFOA) и президенту Московской ассоциации военно-морских атташе (FNOA), в котором обвиняет в продовольственном кризисе Украину.

Минобороны РФ в письме обвиняет Украину в том, что она якобы держит в заложниках иностранные суда и под угрозой расстрела не выпускает их из портов.

"В свою очередь, никто из представителей судов, находящихся в украинских портах, не заявлял об их силовом содержании и все прекрасно понимают, что они заложники исключительно критической ситуации. Ситуации, которую создала Россия", - отмечает издание.

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    А що це за "мацковскіє асоциаціі"? Самі собі листи шлють?
  • Mike Huk
    рашку вилікує лише могила.
  • владимир культенко
    мама ******* на всю виварку
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