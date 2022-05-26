Западные политики раскритиковали Киссинджера за предложение "поменять территории на мир"

Бывший советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер во время Всемирного экономического форума в Давосе предложил, что мирное соглашение между Украиной и Россией должно предусматривать возвращение к ситуации, которая была перед полномасштабным вторжением России в Украину, то есть до 24 февраля. Эти слова возмутили многих западных политиков.

Об этом пишет "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

Американский сенатор-демократ Джо Менчин, выступая в Давосе, заявил, что позиция США – чтобы Украина завершила эту войну победой, а не соглашением.

"Мы полностью отданы поддержке Украины всеми способами, которые возможны, пока есть помощь других стран НАТО и остального свободного мира. Мы все в этом – вместе. И я лично полностью предан тому, чтобы видеть Украину до конца с победой, а не разрешать ситуацию каким-то соглашением. Не думаю, что это наша позиция, и она не должна таковой быть", – отметил сенатор Джо Менчин, выступая на одной из панелей Всемирного экономического форума.

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Бывший конгрессмен от Республиканской партии в штате Миссури Том Коулмэн считает предложение Киссинджера проявлением слабости.

"Доктрина Киссинджера – мир по слабости", – написал он в твиттере.

Отреагировал на рекомендацию Киссинджера и глава правительства Нидерландов.

"Боюсь, что по телевидению сейчас я должен официально заявить, что я не согласен с Генри Киссинджером", – заявил Марк Рютте в эфире американского канала CNBC.

Член Палаты представителей от штата Вайоминг от Демократической партии Карли Провенза, комментируя предложение Киссинджера, очевидно, упоминает участие США в Камбодже: "Генри Киссинджер должен получать только строчки в прессе, когда его описывают как военного преступника, ответственного за геноцид", – заявила конгрессмен Вайоминга.

Конгрессмен-демократ Джерри Конноли дополняет: "Это от человека, который дал нам Пол Пота, Пиночета и фальшивое мирное соглашение после продления Вьетнамской войны на пять лет", – отметил в твиттере Конноли.

Пол Пот был премьер-министром Камбоджи, считавшим себя учеником Сталина. Во время его правления был организован геноцид в Камбодже, сопровождавшийся массовыми репрессиями, депортациями и голодом.

По мнению некоторых историков, военное наступление США в Камбодже в 1973 году – при правлении президента Никсона – способствовало тому, что к власти в Камбодже пришли красные кхмеры и Пол Пот. Генри Киссинджер в то время играл ключевую роль в зарубежной политике США как советник президента по национальной безопасности.

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Много критики в адрес Киссинджера звучит и в экспертной среде.

Президент Совета по международным отношениям в США Ричард Хаас считает, что предложение Киссинджера не выгодно ни Украине, ни России.

"В Давосе Генри Киссинджер выступил за возвращение к предыдущему статус-кво. Вероятно, к ситуации февраля 2022 года. Скорее всего, это отбросила Украина, потому что слишком много от чего нужно отказаться. И Путин – потому что это слишком мало дает России. Все это свидетельствует о продолжительной войне", – отметил американский эксперт.

Эксперт "Атлантического совета" Андрес Ослунд считает "единственным логичным завершением войны – это когда Путин потеряет власть в России".

"Единственная проблема, которая была и есть – это Путин. Он нуждается в войне, чтобы оправдать свои репрессии и усилить имперские настроения ради своей популярности", – пишет в твиттере Ослунд.

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Он добавляет: "Если он не потеряет власть в Москве, Путин должен быть разбит и изгнан из Украины. Украинцы это понимают. А необразованные или циничные персонажи в Италии, Франции, Германии и Киссинджеры должны замолчать и проснуться".

"Киссинджер – один из самых высокооплачиваемых политических консультантов в мире. Если он говорит, что Украина должна отдать России (то есть Путину) территорию, сразу возникает вопрос: сколько ему за это (и как) заплатил Путин. Ему 98 лет, скоро будет 99, и все еще борется за последний доллар. Как печально", – эмоционально комментирует Ослунд позицию бывшего советника президента США по нацбезопасности.