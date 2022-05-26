Турция ожидает установления "справедливого мира" между Россией и Украиной, - Эрдоган

Украине и России необходимо как можно быстрее установить "справедливый мир" по пути дипломатии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

Глава турецкого государства подчеркнул, что он хочет, чтобы война между Россией и Украиной закончилась как можно быстрее и был достигнут "справедливый мир".

При этом власти Турции продолжают поддерживать дипломатический способ разрешения конфликта.

Как сообщалось, по словам Эрдогана, Турция не может отказаться от поставок природного газа из России. Также власти не намерены разрывать связи с российским президентом Владимиром Путиным.

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