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Офис президента: Мы проиграли российской армии по темпам накопления резервов

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Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Украина проиграла текущую фазу войны российской армии по темпам – РФ удалось быстрее накопить резервы.

Об этом он сказал в интервью Марку Фейгину, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zn.ua.

По его словам, армия РФ накопила резервы очень быстро, используя для этого все возможные средства.

"Мы отстаем, что делает ситуацию на фронте крайне тяжелой. Поэтому возможно возвращение российской армии на север нашей страны и усиление давления по линии Херсон - Запорожье", - сказал Арестович.

Он добавил, что все это происходит на фоне серьезного раскола в украинском обществе, усталости войны, массой претензий сторон друг к другу.

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"Люди начинают конкретно срываться. Надо давать какие-то объяснения… Эта стадия неизбежна. Она будет длиться месяц, возможно полтора. Закончится она тогда, когда придет Западная помощь по ленд-лизу и другим путям в тех количествах, когда мы сможем стабилизировать ситуацию", - сказал советник главы ОП.

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    А всё почему? А потому, что лично папаковник Арестович (позывной "Люся") во главе батальона "Слуга народа" вовремя не прибыли на передовую. Опоздали. Точнее вообще не прибыли. ********, отдним словом.
  • A San
    І щоб не було розколу ,Ви знову взялись за Порошенка , після того як Місяць обробляли медведчука.
  • Валерий Коломиец #502756
    Люся - концентрована суть нинішньої влади.
    Все ******..ли перед війною, на початку війни і зараз теж все ******..ли!
    "Ми все ******..ли, але ви тримайтесь"!
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