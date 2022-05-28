Украина получит Harpoon наземного базирования и "пасочки" к ним от трех стран. За "Москвой" на дно Черного моря последуют и другие кораблики, - Резников

Министр обороны Алексей Резников подтвердил, что Украина получит пусковые установки Harpoon наземного базирования и противокорабельные ракеты к ним. Эти "пасочки" помогут отправить на дно Черного моря за крейсером "Москва" и другие российские корабли.

Видеообращение предоставлено LIGA.net пресс-службой Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Резников сообщил о своем общении с министрами обороны "некоторых дружественных стран", в частности, Дании, и теперь может подтвердить, что Украина получит противокорабельные ракеты Harpoon, пусковые установки для которых обычно базируются на кораблях.

"Но для нас сделано, скажем так, особое уважение, и мы получим пусковые установки наземного базирования и к ним соответствующее количество ракет Harpoon", – сообщил Резников.

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По словам министра, кроме Дании ракеты предоставят Великобритания и Нидерланды.

"И, я думаю, еще страны присоединятся к продолжению снабжения нам "пасочек"... Как помните, начинали мы с Санта-Клауса, сейчас продолжаем пасхальными куличами. И эти "пасочки" с удовольствием будут настроены на поражение морской компоненты нашего врага в Черном море, чтобы мы наконец-то установили международно признанными законами свободу судоходства", – отметил министр.

По его словам, за крейсером "Москва" ко дну Черного моря последуют и другие "кораблики", поэтому "ждем".