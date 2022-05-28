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Байден обвинил Путина в попытке стереть с лица земли культуру и идентичность украинского народа

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Байден обвинил Путина в попытке стереть с лица земли культуру и идентичность украинского народа
Президент США Джо Байден заявил, что президент РФ Владимир Путин пытается "стереть с лица земли" культуру и идентичность украинцев.

Об этом сообщает The Washington Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По данным издания, в выступлении перед выпускным классом Военно-морской академии США в пятницу, осуждая атаки России на школы, больницы и другую гражданскую инфраструктуру в Украине, Байден обвинил Путина в "попытке стереть с лица земли культуру и идентичность украинского народа".

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Байден также высоко оценил силу глобального сотрудничества по противодействию российской агрессии, добавив, что Путин "поместил в НАТО" всю Европу, подтолкнув Швецию и Финляндию к вступлению в оборонный альянс.

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Топ комментарии

  • Robert Bodnar
    Хоч комусь стало духу сказати правду!!!
  • MrC
    Ця недолуга недоімперія завжди так робила с усіма народами які захопила.
    У РФ повно народів, щось відомо про іх культуру, традиції, мову, історію?
  • Микола Мазуренко
    За кордоном 2 крутих бандерівця - Байден і Джонсон. Діло Бандери не занепадає. Респект їм!
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