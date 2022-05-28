За сутки сбит российский самолет Су-35, вертолет Ка-52 и БПЛА "Орлан-10", - Воздушные силы
Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
По итогам суток поражены:
самолет Су-35;
вертолет Ка-52;
БПЛА "Орлан-10";
ротно-тактическая группа.
Игнат рассказал подробности об уничтоженных врагах целях:
"27 мая, около 14.00 в небе Херсонщины истребитель МиГ-29 Воздушных Сил Вооруженных сил Украины сбил российский истребитель Су-35 из состава 23 истребительного авиаполка восточного военного округа РФ.
Украинский МиГ-29 прикрывал группу самолетов ударной авиации – штурмовики Су-25 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, которые наносили удары по вражеским войскам в Херсонской области. В результате этого авианалета уничтожена ротно-тактическая группа оккупантов с техникой и живой силой.
На перехват украинских штурмовиков с аэродрома Бельбек вылетел российский истребитель Су-35. Собственно, его и встретил украинский МиГ-29.
Перехваченный радиобмен свидетельствует о том, что российский пилот катапультировался, а вблизи Херсона прогремел характерный взрыв.
В Харьковской области военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады из ПЗРК "Перун" сбили очередной боевой вертолет российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор".
А на Донецком направлении противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожает еще один БПЛА "Орлан-10".