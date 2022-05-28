За сутки сбит российский самолет Су-35, вертолет Ка-52 и БПЛА "Орлан-10", - Воздушные силы

За сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 3 вражеские воздушных цели и ротно-тактическую группу российской армии.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По итогам суток поражены:

самолет Су-35;

вертолет Ка-52;

БПЛА "Орлан-10";

ротно-тактическая группа.

Игнат рассказал подробности об уничтоженных врагах целях:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вражеский истребитель Су-35 сбит над Херсонщиной, - Генштаб ВСУ

"27 мая, около 14.00 в небе Херсонщины истребитель МиГ-29 Воздушных Сил Вооруженных сил Украины сбил российский истребитель Су-35 из состава 23 истребительного авиаполка восточного военного округа РФ.

Украинский МиГ-29 прикрывал группу самолетов ударной авиации – штурмовики Су-25 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, которые наносили удары по вражеским войскам в Херсонской области. В результате этого авианалета уничтожена ротно-тактическая группа оккупантов с техникой и живой силой.

На перехват украинских штурмовиков с аэродрома Бельбек вылетел российский истребитель Су-35. Собственно, его и встретил украинский МиГ-29.

Перехваченный радиобмен свидетельствует о том, что российский пилот катапультировался, а вблизи Херсона прогремел характерный взрыв.

В Харьковской области военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады из ПЗРК "Перун" сбили очередной боевой вертолет российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор".

А на Донецком направлении противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожает еще один БПЛА "Орлан-10".