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США одобрили передачу Украине РСЗО большой дальности, - WSJ

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США одобрили передачу Украине РСЗО большой дальности, - WSJ
Соединенные Штаты одобрили передачу Украине ракетных систем большой дальности типа MLRS. Официально об этом может быть объявлено уже на следующей неделе.

.Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Wall Street Journal.

Реактивные системы залпового огня, или MLRS, являлись главным запросом со стороны украинских политиков и дипломатов в последние недели. Анонсировано, что принятые к передаче Украине ракетные комплексы имеют дальность стрельбы в 70 км. Источники в Пентагоне также сообщают, что передача MLRS является частью большего пакета военной помощи для Украины.

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  • Valeriy Wrx
  • Сергій Матвієнко b61c3773
    Боже, храни Америку!
  • olele
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