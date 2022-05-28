США одобрили передачу Украине РСЗО большой дальности, - WSJ

Соединенные Штаты одобрили передачу Украине ракетных систем большой дальности типа MLRS. Официально об этом может быть объявлено уже на следующей неделе.

.Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Wall Street Journal.

Реактивные системы залпового огня, или MLRS, являлись главным запросом со стороны украинских политиков и дипломатов в последние недели. Анонсировано, что принятые к передаче Украине ракетные комплексы имеют дальность стрельбы в 70 км. Источники в Пентагоне также сообщают, что передача MLRS является частью большего пакета военной помощи для Украины.

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