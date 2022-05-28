Зеленский объяснил, почему не хочет "закручивать гайки" после войны: "Я не готов к такому"

Президент Владимир Зеленский рассказал, что не хочет усиливать правительственный контроль за демократической оппозицией после победы в войне против России, потому что это будет кощунством в отношении павших героев Украины и людей, потерявших близких в войне.

Об этом он сказал во время онлайн-встречи Зеленского со студентами Стэнфордского университета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Украинец, обучающийся в Стэнфордском университете, спросил президента, как он планирует сохранить демократию в Украине после победы в войне против России. По мнению студента, после завершения боевых действий для восстановления необходимость принятия непопулярных решений может спровоцировать политических оппонентов воспользоваться шансом и помешать ему воплощать послевоенные планы.

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"Абсолютно каждая семья, каждый из нас платят слишком большую цену за эту войну. Для некоторых людей – это огромная жертва. Кто-то потерял своих детей, погибших в борьбе за свободную Украину. Кто-то стал вынужденным переселенцем, кто даже переехал за границу.

Мы все несем эти жертвы, но мы отдаем эту жертву ради будущего – будущего свободной и демократической Украины. Если мы боремся за такой тип государства, за такой образ жизни, где главными принципами являются свобода и демократия, и если мы боремся за это и защищаем именно это, то как я могу иметь другое мнение? Никто не допустит этого среди нашего народа, и мне лично бы это ("закручивание гаек". – Ред.) не понравилось. Я думаю, что я не готов к такому.

Но нам нужно быть серьезными по отношению к строгой вертикали власти в плане безопасности. У нас более угрожающая ситуация даже в Израиле. Мы не можем быть либеральными в плане безопасности, но в остальном наше государство – либеральное, наш народ – либеральный. Мы ценим свободу и мы боремся за нее", – заявил Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что ради национальной обороны и безопасности властям придется усилить вертикаль военного сектора и правоохранительных органов, хотя это должно сопровождаться законодательными ограничениями.

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Кроме того, Зеленский сказал, что самое большое количество жертв от российской оккупации приходится на восточные области Украины. В то же время, именно на востоке Украины относительно больше граждан имели родственные, бизнесовые или профессиональные связи с Россией, а также ранее придерживались мнения, что украинская власть должна достичь какого-то компромисса с Кремлем.