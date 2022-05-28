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Донбасс будет украинским, - Зеленский о Лимане и Северодонецке

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Донбасс будет украинским, - Зеленский о Лимане и Северодонецке
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию на Донбассе "очень тяжелой", но заявил, что Донбасс есть и будет украинским.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в пятницу вечером в традиционном видеообращении.

Поэтому, сказал он, "они сосредоточили в Донецкой области максимум артиллерии, максимум резервов, там и ракетные удары, и авиация".

"Защищаем нашу землю так, как это позволяет имеющийся на сегодняшний день оборонный ресурс. Делаем все для того, чтобы усилить его, и мы усилим", - заявил Зеленский.

"Если оккупанты думают, что Лиман и Северодонецк будут их, то они ошибаются. Донбасс будет украинским, поэтому это - мы. И даже если Россия принесет туда разрушение и страдание, мы все равно восстановим каждый город и каждую громаду. Там не будет никаких альтернатив нашим украинским флагам", - подчеркнул он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ситуация на Донбассе очень тяжелая. Защищаем нашу землю так, как позволяет имеющийся оборонный ресурс, - Зеленский. ВИДЕО

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Топ комментарии

  • Myko
    У 2014 Лиман був першим населеним пунктом, який ЗСУ звільнили від рашистів. До 24.02.22 залишалися окупованими 43 тис. кв. км, або 7%.

    Зараз під окупацією знаходиться 125 тис. кв. км, що становить 20,7% території України, тобто втричі більше. А які пафосні заяви звучали: "якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але ми б туди «зелених чоловічків» не пустили.
  • Bogdan Serdiuk 4d45e448
    Говорити воно навчилось, та от спочатку справи,а потім слова,так у справжніх людей завжди.А воно звичайне лайно,яке навчилось ляпати язиком та кривлятися на камеру,цим і заробляє,та дуже подобається дегенератам.
  • три - пятнадцать
    буба героїчне грає.
    героїчне-бубіно буде зіграно взавтра - теж саме місце, теж самий час...
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