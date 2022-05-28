Оккупанты нанесли удар из артиллерии по Зеленодольской громаде на Днепропетровщине, под обстрел попала территория церкви (обновлено)

Оккупанты снова обстреляли Криворожский район на Днепропетровщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь и утро с тревогами. В Криворожском районе снова стреляли. Враг ударил из артиллерии по Зеленодольской громаде. Есть разрушения. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

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Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук на своей странице в Telegram сообщил, что под обстрел попала территория церкви в одном из сел громады.

"Ночью оккупанты обстреляли территорию Зеленодольской громады. В одном из сел под огонь попала территория церкви: повреждены окна, ограждение и ворота. Люди целые, никто не пострадал.

Это уже второй случай в нашей области, когда оккупанты попали в храм. Гатят без разбора. Это все, что нужно знать о "русском мире", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в других громадах Днепропетровщины ночь прошла тихо. Оккупационных войск в регионе нет.