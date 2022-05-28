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Канцлер Австрии Нехаммер предупредил Путина, что у "Газпрома" могут забрать важное хранилище

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Канцлер Австрии Нехаммер предупредил Путина, что у "Газпрома" могут забрать важное хранилище
Канцлер Австрии Карл Нехаммер предупредил Владимира Путина, что правительство Австрии отнимет у "Газпрома" большое подземное хранилище в Гайдахе, если российский газовый монополист его не будет использовать.

Об этом Нехаммер заявил на пресс-конференции в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается вопроса газа, то он был поднят Путиным - что все поставки будут полностью выполняться. Я ему указал на то, что если "Газпром" не будет использовать хранилище в Гайдахе, то потеряет его, и он будет передан в пользование другим поставщикам", - заявил Нехаммер.

Отметим, что подземное газохранилище в Гайдахе близ Зальцбурга является вторым размером в Центральной Европе. Она может вместить четверть годового запаса газа Австрии.

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  • Яр Холодний
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  • Mykola Trofimenko
    Та не попереджати треба, а забирати і все
  • Sophia-Maria Duglass
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