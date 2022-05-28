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Для пополнения своих рядов в Запорожской области оккупанты мобилизуют людей с инвалидностью, - ОВА

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Для пополнения своих рядов в Запорожской области оккупанты мобилизуют людей с инвалидностью, - ОВА
Для увеличения количества своих военных на временно оккупированной территории Запорожской области оккупанты берут даже людей с инвалидностью.

Об этом сообщает Запорожская ОВА в Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Для пополнения своих рядов оккупанты берут даже людей с инвалидностью. Об этом СБУ рассказали пленные захватчики, которых с разными группами инвалидности россияне "мобилизовали" в ОРДЛО", - говорится в сообщении.

По словам одного из оккупантов, россияне берут в ряд своих вооруженных сил всех, кого удалось поймать.

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  • Прощай немытая раССея
  • Алексей Первеев 0c647dc7
    Про мистецтво заголовка і володіння українською мовою:
    - читаю заголовок і складається враження, що мобілізують у Запорізькій області, WTF !
    - читаю текст і розумію, що мобілізували в лугандоні (не новина) а упіймали у Запорізькій області
    Фактично новина ні про що, один абзац із звіту Запорізької ОВА (посилання присутнє, там цікаво, до речі).
    Невже на Цензорі є норматив на кількість хоч якихось новин ? замість якості ?
  • Піаніст
    Так на підарасії прєзідєнт інвалід з дитинства, то шо ви хочете...
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