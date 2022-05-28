Для пополнения своих рядов в Запорожской области оккупанты мобилизуют людей с инвалидностью, - ОВА

Для увеличения количества своих военных на временно оккупированной территории Запорожской области оккупанты берут даже людей с инвалидностью.

Об этом сообщает Запорожская ОВА в Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Для пополнения своих рядов оккупанты берут даже людей с инвалидностью. Об этом СБУ рассказали пленные захватчики, которых с разными группами инвалидности россияне "мобилизовали" в ОРДЛО", - говорится в сообщении.

По словам одного из оккупантов, россияне берут в ряд своих вооруженных сил всех, кого удалось поймать.

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