России не удается решить проблемы обеспечения находящихся на передовой оккупационных подразделений - ГУР
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
Как отмечается во избежание ответственности за потерю техники, командиры частей материально-технического обеспечения оккупационных войск запрещают водителям осуществлять эвакуацию раненых и подвозить продукты и горючее в передовые подразделения. Более 3 тысяч тыловых автомобилей армии агрессора продолжают храниться в пунктах постоянной дислокации.
"С начала военного вторжения в Украину войска материально-технического обеспечения РФ уже задействовали более 45 процентов имеющейся автомобильной техники. Однако оказалось, что вся логистическая схема россиян не может обеспечить потребности значительного количества войск на расстоянии свыше 100 километров от собственной границы", - говорится в сообщении.
В разведке отмечают, что защитники Украины уже уничтожили более 2200 автомобилей и автоцистерн оккупантов.