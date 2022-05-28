Общие боевые потери РФ с начала войны - около 30 тыс. человек, 207 самолетов, 174 вертолета, 1330 танков и 3258 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 28 мая потери личного состава противника составляют около 30 тыс. человек.