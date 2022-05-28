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Россия – искусственное образование. Ее ждет распад. Сразу после этого ее следует разоружить, - Данилов

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Россия – искусственное образование. Ее ждет распад. Сразу после этого ее следует разоружить, - Данилов
После ухода от власти Путина и развала России необходимо лишить эту территорию оружия, в том числе и ядерного. Иначе сохранится опасность для всего мира.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью "Каналу 24", информирует Цензор.НЕТ.

Как отметил Данилов, Путина уберет сама жизнь. "Это будет 100%. Я уже говорил не раз, что это будет при нашей памяти. Также и Россия развалится при нашей памяти", – сказал он.

Данилов уверен, что Россия не сможет сохраниться, "потому что это искусственное образование". "Это произойдет. Мы бы очень хотели, чтобы это произошло "вчера", но еще нужно немного подождать", - добавил он.

По его словам, из России должны убрать оружие, в том числе ядерное, поскольку очень опасно оставлять страну с ядерным вооружением, которая может вести себя так, как она считает нужным, пренебрегая законами, ООН и всеми существующими сегодня правилами и нормами.

"Это очень опасно. Если кто-то считает, что там не появится другой Путин, то, поверьте, я уже говорил, их там очень много желающих стать Путиным", - сказал секретарь СНБО.

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Данилов напомнил, что есть страны, которые никогда в жизни ни на кого не нападали, а есть государства, постоянно живущие в нападении на другие страны.

"Россия одна из тех, кто находится в постоянном нападении на другие государства. Постоянно суют нос и покушаются на чужие территории", - добавил он.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    А ви не бачите, що жодний сєпар не постраждав.
    Навіть шуфрича не набили.
    Церква МП і далі спокійно працює.
    Переслідувань зазнала лише прозахідна та проукраїнська частина суспільства і політикуму.
  • ПП Уксусов
    Данілов, з тебе прогнозист, як із Зельца музика...
    Займись поточними справами...
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Краще скажи коли розпочнеться реальна дегнидизація України,коли будуть знищені кремлівські колаборантські гниди,на всіх шаблях держвлади,починаючи з Банкової та Грушевського ! Хто відповість за Чонгар,південь України і Маріуполь!!!)))
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