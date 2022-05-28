Германия не может выполнить все пожелания Украины по поставке оружия, - вице-канцлер Хабек

Федеральный министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек отверг обвинения в том, что Германия очень неохотно помогает Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Пока мы говорим, украинские солдаты учатся на Panzerhaubitze 2000. Поэтому ни в коем случае не идет речь о том, что Германия ничего не поставляет или снабжает слишком мало", - пояснил он.

По словам Хабека, Берлин не может выполнить все пожелания Украины, и "это создает определенную напряженность".

"Я думаю, что обвинения в том, что Германия делает очень мало, столь же ошибочны, насколько их можно объяснить: неправда, потому что это не соответствует действительности. И это можно объяснить тем, что, являясь самой большой экономикой в ​​ЕС, мы являемся страной, от которой люди справедливо ждут многое, и тем, что в последние годы Германия слишком некритично относилась к российскому правительству", - добавил он.

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