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Оккупанты вывозят металлопродукцию из Мариуполя, - Денисова

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Оккупанты вывозят металлопродукцию из Мариуполя, - Денисова
Вслед за похищением украинского зерна, оккупанты прибегли к вывозу металлопродукции из Мариуполя. Для этого они разминировали часть морского порта.

Об этом в Telegram сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Первым кораблем из Мариуполя в Ростов-на-Дону оккупанты отправляют 3 тысячи тонн металлопродукции. Кроме того, для более удобного вывоза награбленного, оккупанты начали восстанавливать железнодорожное сообщение в Мариуполе и Волновахе.

До оккупации на территории порта находилось до 200 тысяч тонн металла и чугуна, стоимость которых составляет 170 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Оккупанты нарушают IV Женевскую конвенцию 1949 года о защите гражданского населения во время войны и статьи 8 Римского устава Международного уголовного суда.

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину с просьбой учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека России в Украине", - добавила омбудсмен.

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Топ комментарии

  • Dima30
    Те саме вони роблять і на Хесонщині,Запоріжчині..Йде тотальне розграбування захоплених територій, споконвічне ремесло касапів!
  • Claudia Smith
    хай за цю продукцію у ахметова голова болить. може, купить для ЗСУ що-небудь, крім аптечок.
    а ти, Денісова, людьми займайся.
  • Валентина Саюн
    А вона до чого тут? Полонені, що уже не цікавлять
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