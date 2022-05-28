Оккупанты установили мобильные душевые палатки в Мариуполе, - Андрющенко
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Оккупационные войска установили в захваченном Мариуполе мобильные душевые палатки.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мариуполь. Оккупанты наконец-то поняли, что с водоснабжением не получилось, установили по городу мобильные душевые палатки. Так Мариуполь становится самым мобильным городом при России - мобильные крематории, мобильные зомбимобили, мобильные душевые.
Мобильность России – уничтожение и мародерство", - подчеркнул он.