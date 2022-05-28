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Оккупанты установили мобильные душевые палатки в Мариуполе, - Андрющенко

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Оккупанты установили мобильные душевые палатки в Мариуполе, - Андрющенко
Оккупационные войска установили в захваченном Мариуполе мобильные душевые палатки.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Оккупанты наконец-то поняли, что с водоснабжением не получилось, установили по городу мобильные душевые палатки. Так Мариуполь становится самым мобильным городом при России - мобильные крематории, мобильные зомбимобили, мобильные душевые.

Мобильность России – уничтожение и мародерство", - подчеркнул он.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    З усього видно, що кацапи ретельно готувались до війни. І сухпаї датовані 2020 роком, і як швидко вони обживаються на наших територіях, як все завозиться.
    В мене великі питання до ГУР чи хто за цим мав спостерігати.
    СБУ місцевих кротів прогавило, частково тому що саме країну охоче зрадило, частково тому що займалось і продовжує бізнесом, переслідуванням політичних опонентів влади, тощо.
    І вже мовчу про повний провал зеленої команди як такої. Адже проспати масштабну війну це ще треба вміти.
  • Olexa Pluzh
    Насмілюся нагадати, що уся діяльність команди каломоя спрямована виключено на власне збагачення і має аналогічну з ОЗУ структуру. Тому просто не шукайте в сраці меду.
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