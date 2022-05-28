Ахметов подаст в суд на Россию за уничтожение предприятий в Мариуполе, - Reuters

Бизнесмен Ринат Ахметов с первого дня российского вторжения находится в Украине и уверен, что Украина в этой войне победит.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова бизнесмена, передает Цензор.НЕТ.

"Ахметов сказал, что он остался в Украине с начала войны с Россией, добавив: "Мы верим в нашу страну и верим в нашу победу", - сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что SCM продолжает обслуживать свои долговые обязательства. Принадлежащая Ахметову энергокомпания ДТЭК реструктурировала свой долговой портфель.

"Мы обязательно подадим в суд на Россию и потребуем надлежащей компенсации за все убытки и потерянный бизнес", — заявил бизнесмен.

Сумма убытков только за уничтоженные Россией предприятия Мариуполя может составить $17-20 млрд.

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