Прямой угрозы штурма Славянска нет, однако наступление продолжается, - глава ВГА Лях

Наступление на Славянск продолжается.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил в эфире информационного марафона председатель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

"За эту неделю уже трижды обстреливался город, жертв удалось избежать. Призываем людей к эвакуации. Действительно наступление продолжается. То, что по всем трем направлениям идут бои, особенно в стороне Лимана, - это действительно так", - отметил он.

При этом он добавил, что прямой угрозы штурма Славянска нет.

В настоящее время, как отметил Лях, в Славянске и громаде остается около 30 тысяч гражданских.

"До военных действий около 100 тысяч человек проживали в городе и громаде, а сейчас уже где-то 30 тысяч. Мы призываем людей эвакуироваться, выезд из города безопасен в направлении Днепра и далее. Фактически каждый день выходят автобусы, вчера выехало 50 человек, позавчера 90. Для тех, кто хочет уехать, мы такую возможность предоставляем", - сообщил глава ВГА.

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