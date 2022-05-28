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Стефанчук подтвердил загранкомандировки Порошенко, - Ирина Геращенко. ДОКУМЕНТ

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Стефанчук подтвердил загранкомандировки Порошенко, - Ирина Геращенко. ДОКУМЕНТ
Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко сообщила, что глава ВР Руслан Стефанчук подтвердил загранкомандировки Петра Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Только что имела телефонный разговор с председателем ВР Русланом Стефанчуком. Он подчеркнул, что подписал 2 распоряжения о заграничных командировках Петра Порошенко. И что у него нет других распоряжений, с другими реквизитами или QR-кодами, потому что действуют эти", - проинформировала парламентарий.

По словам Геращенко, Стефанчук рассказал, что вчера был очень насыщенный день и рано лег спать, поэтому не было возможности с ним связаться ночью.

"На призывы приобщиться к нашему отстаиванию демократии, правам оппозиции и парламентаризма, которые начали нарушаться в Украине не сегодня, а дыхание автократии уже слишком ощутимо, председатель ВР сказал, что не разделяет моих предостережений и считает эти заявления несущественными. Мы благодарим главу ВР за то, что подтвердил наличие всех распоряжений и просим сделать это публично. Позорная история и отмазки исполнителей всех этих тем с отключением телеканалов, марафоном единства без оппозиции, теперь уже невыпуском из страны лидера оппозиции, который должен сегодня выступать на ПА НАТО в Вильнюсе", – подытожила нардеп.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко не выпускают за границу в официальную командировку в составе парламентской делегации в Вильнюс на заседание парламентской ассамблеи НАТО.

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Стефанчук подтвердил загранкомандировки Порошенко, - Ирина Геращенко 01
Стефанчук подтвердил загранкомандировки Порошенко, - Ирина Геращенко 02
Стефанчук подтвердил загранкомандировки Порошенко, - Ирина Геращенко 03
Стефанчук подтвердил загранкомандировки Порошенко, - Ирина Геращенко 04

Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Слід зауважити - неконституційним джерелом. ОПа - не прописана у Конституції структура. Тому, як мінімум цій структурі повинна бути оголошена підозра про спробу захоплення/узурпації влади. Як мінімум!
  • olele
    синекітенко@syniy_kit

    1 ч

    Ірина Геращенко - щойно в телефонній розмові Стефанчук підтвердив розпорядження про відрядження Порошенко.

    Тобто ВР вже не є гілкою влади, з якою варто рахуватися, і Україна перестала були парламентсько-президентською республікою.
    Єдиним джерелом влади є ОП.
  • Ан Мур
    значить, цей злочин вчинив Зе, зі своєю шоблою. Скоріш за все, цим безпосередньо керували головні його заступники - Баканов, Данілові і Венедіктова; куратор - д'Єрмак.
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