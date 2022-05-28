Луганщина не отрезана, доступ что в Лисичанск, что в Северодонецке есть, - Гайдай

Луганская область не отрезана от Украины, сохраняется доступ в Лисичанск и Северодонецк.

Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Трасса Лисичанск – Бахмут полностью обстреливается. Она не под контролем российской армии, то есть они ее не перекрыли, но они обстреливают, и ехать по ней очень опасно, рискованно. Там уже на трассе очень много автомобилей, которые расстреляны полностью", - сказал глава области.

По его словам, по транспортному сообщению, то уже между Северодонецком и Лисичанском, по сути, грузовики не проедут, только легковой транспорт.

"Но область не отрезана, связь есть, доступ что Лисичанск, что в Горную громаду, что в Северодонецк есть. Вчера завезли гуманитарные грузы, вчера патрульные полицейские вывезли 31 человека в эвакуацию", - заверил Гайдай.

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