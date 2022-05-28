Зеленский о перспективах смены власти в РФ: Они все боятся Путина
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Смена власти в России сейчас вряд ли возможна. Окружение сильно связано с преступлениями и боится Путина.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию NOS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Я вижу, что эта команда работает вместе в течение многих лет, и я думаю, что они сильно связаны. На многих уровнях. Из-за их многочисленных действий и преступлений", - сказал он.
В частности, Зеленский напомнил о преступлениях России в Украине.
"Они переплетены. Я не уверен, что сейчас возможно изменение власти. Думаю, они все боятся Путина", - сказал Зеленский.