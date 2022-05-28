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Зеленский о перспективах смены власти в РФ: Они все боятся Путина

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Зеленский о перспективах смены власти в РФ: Они все боятся Путина
Смена власти в России сейчас вряд ли возможна. Окружение сильно связано с преступлениями и боится Путина.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию NOS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я вижу, что эта команда работает вместе в течение многих лет, и я думаю, что они сильно связаны. На многих уровнях. Из-за их многочисленных действий и преступлений", - сказал он.

В частности, Зеленский напомнил о преступлениях России в Украине.

"Они переплетены. Я не уверен, что сейчас возможно изменение власти. Думаю, они все боятся Путина", - сказал Зеленский.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    А ти боїшся Пороха більше ніж *****.
  • Анатолій Готич
    про свою перспективу найперш помізкуй, хоча б про рояль подбай....
  • Saskia Jansen
    "Вчора дивилась фото Порошенко , який стоїть на кордоні Рава-Руська і його чомусь не випускають …

    На всіх каналах Телеграму це фото з дописами «хоче втікти» .

    Не випустили Гетьмана на дуже важливий міжнародний захід, незважаючи , що він член парламенськоі комісії з питань НАТО і офіційно отримав дозвіл на виїзд до Вільнюса. Люди, що коїться в країні ? Зелений терор діє в повному обсязі.
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