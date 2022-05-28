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Военная техника РФ оснащена американскими микрочипами, - ГУР МО

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Военная техника РФ оснащена американскими микрочипами, - ГУР МО
Военная разведка Украины получила доказательства применения в вооружении и военной технике страны-оккупанта микроэлектроники, производимой в США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

Микросхемы иностранного производства были обнаружены сотрудниками ГУР МО Украины в российских комплексах ПВО "Панцирь", ударных вертолетах Ка-52 "Аллигатор" и крылатых ракетах Х-101.

Иностранные электронные компоненты в захваченной вражеской технике еще раз доказывают "эффективность" российского "импортозамещения" и подчеркивают полную зависимость страны-агрессора от западных технологий.

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Топ комментарии

  • Nik Home 379c842c
    Во Буданов!
    Это ж какую огромную работу слуга провёл!
    Ничего не скроется от пронзительного взгляда!
  • Федя Рашпиль 20835d0e
    ОЙ БОЮСЬ НЕ ОДНИМ !
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