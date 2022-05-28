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Оккупанты сообщили, что "закрыли границы" Херсонской области "в целях безопасности"

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Оккупанты сообщили, что "закрыли границы" Херсонской области "в целях безопасности"
Российские оккупационные "власти" признали, что не выпускают украинцев с территории Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей очень опасно, учитывая систематические обстрелы украинских боевиков (оккупанты продолжают распространять нарратив по поводу незаконности украинской власти и армии. - Ред.). После последних обстрелов с их стороны погибли мирные люди, оказавшиеся в буферной зоне. Поэтому мы не рекомендуем вообще ездить в Украину, ни под каким предлогом. Нам поступает очень много заявлений, что пропадают мужчины, которых там же забирают в армию как пушечное мясо (оккупанты последовательно распространяют дезинформацию о якобы тотальной мобилизации в Украине. - Ред.)", - отметил изданию коллаборант Кирилл Стремоусов.

Впрочем, россияне радостно пускают херсонцев на оккупированные территории Крыма и Запорожской области, "а оттуда - в народные республики Донбасса".

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Соковитий Халапеньо🫑 🇺🇦
    @AbraKad13109226
    ·
    17 год
    Есть у меня дядя фермер. Комбайн,трактора,поля,пшеница, подсолнух.
    Зарабатывал за сезон пару лямов грн.
    Мечтал о СССР.
    Дождался.
    Теперь 70% урожая отдаст в республику и 30 себе!
    Так и надо *********.
  • 5 копійок
    Зелень здала Херсон на раз-два, а Миколаїв не дав їм здати генерал Марченко, якого найвеличніший був запроторив за ґрати.
  • Татьяна Неверовская
    Откуда у тебя такие сведения?? Херсон всегда был проукраинским и никого никуда не звал.
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