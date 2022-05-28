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Зеленский обсудил с Джонсоном активизацию работы над гарантиями безопасности и поставки топлива в Украину

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Зеленский обсудил с Джонсоном активизацию работы над гарантиями безопасности и поставки топлива в Украину
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках регулярного диалога провел очередной телефонный разговор с Борисом Джонсоном. Говорили об усилении оборонной поддержки Украины, активизации работы над гарантиями безопасности, поставках топлива в Украину. Должны совместно предотвратить продовольственный кризис и разблокировать порты Украины", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko
    Найкращі гарантії безпеки - це НАТО та відсутність зеленої наволочі у владі.
  • Олег Светлов 43cfaa53
    Зеленський чому не працює ЕКСПРЕСО 5КАНАКЛ іПРЯМИЙ.Чому порушується конституція України.
  • Ksenia VB
    Хм.. зелена ботва вражає ))
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