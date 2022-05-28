Из-за постоянных обстрелов остановлена работа Славянской ТЭС на Донетчине, - "Донбассэнерго"

С пятницы, 27 мая, работа Славянской ТЭС в Донецкой области остановлена из-за постоянных обстрелов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Донбассэнерго".

Такое решение было принято в связи с необходимостью эвакуации работников и членов их семей.

В последние дни Николаевская городская территориальная громада Донецкой области, где расположена Славянская ТЭС, постоянно находится под ракетно-артиллерийскими обстрелами со стороны российских оккупационных войск. Персонал электростанции постоянно обеспечивал работу генерирующего оборудования и отпуск электроэнергии в энергосистему Украины.

"В целях сохранения жизни и здоровья персонала станции, а также в связи с необходимостью эвакуации работников и членов их семей ПАО "Донбассэнерго" приняло решение об остановке работы Славянской ТЭС 27 мая 2022 года", - добавляют в сообщении.