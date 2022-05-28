В армию РФ на контракт отныне будут принимать лиц до 65 лет: Путин подписал закон
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Путин подписал закон об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы в армии РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
Закон отменяет возрастной предел для людей трудоспособного возраста (для парней в России это 65 лет) и иностранцев, на котором им предоставляется право заключать договор о военной службе.
Ранее первый военный контракт мог заключить россиянин до 40 лет и иностранец до 30 лет.
Закон обосновывает отмену возрастного ограничения тем, что российской армии нужны "высокопрофессиональные специалисты", которым обычно более 40 лет.