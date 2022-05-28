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В армию РФ на контракт отныне будут принимать лиц до 65 лет: Путин подписал закон

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В армию РФ на контракт отныне будут принимать лиц до 65 лет: Путин подписал закон
Путин подписал закон об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы в армии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Закон отменяет возрастной предел для людей трудоспособного возраста (для парней в России это 65 лет) и иностранцев, на котором им предоставляется право заключать договор о военной службе.

Ранее первый военный контракт мог заключить россиянин до 40 лет и иностранец до 30 лет.

Закон обосновывает отмену возрастного ограничения тем, что российской армии нужны "высокопрофессиональные специалисты", которым обычно более 40 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин настроен на ведение войны, а не на ведение переговоров, - Кулеба

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Топ комментарии

  • jklpqrs
    Одним ударом всех пенсионеров. Экономия в пенсионном фонде.
  • Алекс Мышкевич
    "бабы дедов ещё нарожают!" 😂
    В.В.Путин
  • Valter Valter
    Этот полностью *бнушився диктатор будет воевать до последнего рашиста. ***** бросает все ресурсы страны на уничтожение Украины. Представьте какая у него маниакальная идея уничтожить всю Украину. А дурачки еще о каких то переговорах и мире думают с этой мразью нацистской
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