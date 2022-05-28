Военного РФ с украинским паспортом задержали на границе с Беларусью, - ГПСУ

На границе с Беларусью пограничники совместно с СБУ задержали бывшего военного РФ, прикрывавшегося украинским паспортом и пытавшегося попасть в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"В 2009 году украинец выехал в Россию, где получил российское гражданство. В течение 2013-2014 годов проходил срочную службу в вооруженных силах РФ, а в 2016 году заключил контракт. По имеющейся информации, подразделение, в котором служил мужчина, участвовал в военных действиях на Донбассе", - говорится в сообщении.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в государственной измене и избрали меру пресечения – содержание под стражей.

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