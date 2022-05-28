Более 357 тыс. граждан Украины получили визы временной защиты Чехии
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По данным Министерства внутренних дел Чешской Республики, с момента вторжения России в Украину визы временной защиты получили 357 566 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Czech Radio.
Около 75-80% первоначально зарегистрированных беженцев остаются в Чешской Республике.
С начала войны в Полиции по делам иностранцев зарегистрировалось 264 846 человек.
Отмечается, что дети до 15 лет, около трети которых среди беженцев из Украины, не обязаны регистрироваться.
Если сравнивать по регионам, то больше всего беженцев находится в Праге, где ощущается острая нехватка мест для беженцев. Поэтому в ближайшие дни на территории Чешской почты в районе Малешицы должен быть построен второй палаточный городок, специально для беженцев, не имеющих права на временную защиту в Чешской Республике.