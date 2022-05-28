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Более 357 тыс. граждан Украины получили визы временной защиты Чехии

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Более 357 тыс. граждан Украины получили визы временной защиты Чехии
По данным Министерства внутренних дел Чешской Республики, с момента вторжения России в Украину визы временной защиты получили 357 566 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Czech Radio.

Около 75-80% первоначально зарегистрированных беженцев остаются в Чешской Республике.

С начала войны в Полиции по делам иностранцев зарегистрировалось 264 846 человек.

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Отмечается, что дети до 15 лет, около трети которых среди беженцев из Украины, не обязаны регистрироваться.

Если сравнивать по регионам, то больше всего беженцев находится в Праге, где ощущается острая нехватка мест для беженцев. Поэтому в ближайшие дни на территории Чешской почты в районе Малешицы должен быть построен второй палаточный городок, специально для беженцев, не имеющих права на временную защиту в Чешской Республике.

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Топ комментарии

  • Сергей Иванов 15e5cb9d
    Интересно, сколько людей вернутся назад？Чем дольше война, тем меньше людей вернется . В стране останутся пенсы, чиновники и менты.
  • Super Gut
    Ну прямо всіх твоїх друзєй друзєй чекають австрійці з паспортами після місяця біженства. Для початку треба вивчити дойч, прожити херову тучу років, а потім здавати іспит на громадянство. При цьому всі ці роки треба сидіти "ніжє трави" аби не викинули...Отже, не все так просто як здається на перший погляд
  • Urs
    чем дольше у нас будет длиться зеленое безуглоебезумное правление с туманной перспективой вступления в ЕС с нашим коррупционным багажом, тем меньше вернутся. Ибо будут рассчитывать на своих подрастающих детей, которые уже свободно говорят на чешском.
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