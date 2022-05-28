Более 150 городов в 20 странах разорвали отношения с российскими "побратимами", - МИД

Решения о расторжении соглашений о побратимстве с городами РФ уже приняли города в США, Австралии, Канаде, Перу, Австрии, Польше, Великобритании, Германии, Норвегии, Испании, Италии, Дании, Эстонии, Латвии, Литве и других странах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Министерства иностранных дел.

"Более 150 городов в более чем 20 странах мира уже разорвали побратимские отношения с более чем 160 городами в России.

Еще десятки – на пути к этому, ведь в мире понимают, что не может быть ни дружеских, ни братских отношений с Россией.

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Решения о расторжении соглашений о побратимстве с городами РФ уже приняли города в таких странах, как Австралия, Австрия, Великобритания, Дания, Греция, Эстония, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Германия, Норвегия, Перу, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Финляндия, Чехия, Швеция, Нидерланды.

Кроме того, недавно Союз городов Балтии принял решение об исключении российских городов Санкт-Петербург и Гатчина из своего состава. В состав организации в качестве ассоциированного члена приняли украинский город Вольнянск", - говорится в сообщении.