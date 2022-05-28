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"Независимость" УПЦ МП была инициирована Госдепом США, но единство сохраняется, - РПЦ

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"Независимость" УПЦ МП была инициирована Госдепом США, но единство сохраняется, - РПЦ
В РПЦ прокомментировали "провозглашение независимости" УПЦ МП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

Глава отдела внешних церковных связей МП митрополит Илларион заявил, что "единство между Русской и Украинской церквями сохраняется", а РПЦ "продолжит укреплять его".

В то же время, первый заместитель председателя Синодального отдела МП по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков заявил, что решение Собора Украинской православной церкви Московского патриархата о "полной независимости" ведет эту церковь к расколу.

По его словам, процесс отделения от Русской православной церкви якобы инициирован Госдепартаментом США.

Также читайте: Собор УПЦ осудил патриарха Кирилла и объявил о полной независимости

Топ комментарии

  • Garry Grant
    А яхту офіцеру фсб гундяєву теж Держдепартамент США подарував?
  • Алла Новосад 5b57f84f
  • Alex Alex 3b1a281f
    я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я та ригіАнали!!

    руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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