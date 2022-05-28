"Независимость" УПЦ МП была инициирована Госдепом США, но единство сохраняется, - РПЦ
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В РПЦ прокомментировали "провозглашение независимости" УПЦ МП.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
Глава отдела внешних церковных связей МП митрополит Илларион заявил, что "единство между Русской и Украинской церквями сохраняется", а РПЦ "продолжит укреплять его".
В то же время, первый заместитель председателя Синодального отдела МП по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков заявил, что решение Собора Украинской православной церкви Московского патриархата о "полной независимости" ведет эту церковь к расколу.
По его словам, процесс отделения от Русской православной церкви якобы инициирован Госдепартаментом США.