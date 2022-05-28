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Украине не нужна альтернатива членства в ЕС, - Зеленский

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Украине не нужна альтернатива членства в ЕС, - Зеленский
Предложенный президентом Франции Эмманюэлем Макроном вариант европейского политического сообщества для стран, не являющихся формальными членами Европейского Союза, не является приемлемым для Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Nieuwsuur, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На вопрос журналистки по поводу приемлемости "альтернативы членству в Евросоюзе", которую ранее предложил президент Франции Эмманюэль Макрон, он отметил: "Нет, я не думаю... Нам не нужно это. Нам нужна только поддержка от этих стран, мы не хотим альтернативы" .

Он добавил, что такая инициатива перекликается с тем, что предлагали премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и канцлер Германии Олаф Шольц.

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Топ комментарии

  • Катерина 2abff6e7
    Єдиною альтернативою може бути лише Борис Джонсоненко.
  • Ирина Иваненко 7637ff53
    Кто бы сомневался. Тебе и ЕС не нужно. А от якбы ***** предложил таёжный союз, тогда да. Ты б аж бегом
  • Aleks_15
    нужно не хамлом быть, а дипломатом, но на это нужно учиться, а не на рояле играть
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