Новости • Оккупированные территории - Крым и Донбасс, Война

Оккупанты на захваченных территориях действуют по "методичке нацистов", - Зеленский

3 47916
Оккупанты на захваченных территориях действуют по "методичке нацистов", - Зеленский
Захватчики на временно оккупированных украинских территориях пытают представителей местных властей, а в случае их согласия на сотрудничество – подписывают документы и оставляют работать.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью нидерландскому изданию Nieuwsuur, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Политика, которую применяет Россия повсюду: отключение телевидения, отключение от той или иной сети Интернет, подключение только своего телевидения - и начинается информационная война. После этого людей всю местную власть пытают, они все в подвалах, они погибли или их специально для людей, показательно пытали, Средневековье!" – заявил глава государства.

Он подчеркнул, что российские военные действуют по одной схеме, как по "методичке нацистов".

"Они (захватчики. – Ред.) их пытают, убирают или, если соглашаются местные власти работать на них, они подписывают бумаги и оставляют работать", - сказал Зеленский.

Также он проинформировал, что захватчики пытаются переводить все школы на захваченных территориях на русский язык обучения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Преподавание на русском, "дипломы" "ДНР" и поступление в вузы в депрессивных регионах РФ: Оккупанты открыли в Мариуполе школу. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Ivan Iktor
    За якою методичкою діють прикордонники, які Пороха не випускають??
  • Voc Vox
    "Тоді у цих безсовісних та аморальних "слуг народу" буде право запитати у суспільства...". Журналіст - про скандальний законопроект "про розстріл військовослужбовців"

    Журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Фейсбуці прокоментував ідею законопроекту про "розстріл військовослужбовців".

    - Хочу підказати комітету по обороні та Мар'яні Безуглій ідею законопроекту про розстріли, який безумовно буде підтриманий суспільством: законопроект про застосування зброї проти державних службовців, які провалили спецоперації української розвідки і не розслідували хто винуватий у цих провалах, не провели збори територіальної оборони перед вторгненням, не підготували та не озброїли ТРО та резервістів, не провели призов оперативного резерву, не закупили за три роки жодного артилерійського снаряду, жодної пускової установки Стугна, не провели евакуацію громадян на напрямках російського наступу, що призвело до масових жертв військових та мирних громадян, не знищили жодного мосту та жодної дамби з Криму, що призвело до оточення наших військ на півдні, не розгорнули армію на рубіжах оборони, не прикрили оточений Маріуполь та зпалили там дві бригади, не покарали російську агентуру у керівництві краіни, не сказали суспільству жодного слова правди про страшну війну, не довели дані союзників з НАТО до суспільства, але багато брехали, брехали, брехали. І зараз свою страшну брехню намагаються виправдати кров'ю громадян, яка ллється рікою.

    От коли по такому закону розстріляють усіх покидьків у владі, які кинули непідготовлених та неозброєних людей у бій проти однієї з найозброєніших країн у світі, тоді у цих безсовісних та аморальних «слуг народу» буде право запитати у суспільства, чи підтримає народ розстріли простих громадян.

    Ви там на колінах маєте благати, коли берете зарплату, щоб мати нахабство щось вказувати народу, який йде на такі страшні жертви через ваші діі та бездіяльність.
  • Sergey Stolyarenko
    А вдруг Лаври Боневтіка перейдуть до Пороха - це ж катстрофа буде для ОПи!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости