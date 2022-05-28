Оккупанты на захваченных территориях действуют по "методичке нацистов", - Зеленский

Захватчики на временно оккупированных украинских территориях пытают представителей местных властей, а в случае их согласия на сотрудничество – подписывают документы и оставляют работать.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью нидерландскому изданию Nieuwsuur, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Политика, которую применяет Россия повсюду: отключение телевидения, отключение от той или иной сети Интернет, подключение только своего телевидения - и начинается информационная война. После этого людей всю местную власть пытают, они все в подвалах, они погибли или их специально для людей, показательно пытали, Средневековье!" – заявил глава государства.

Он подчеркнул, что российские военные действуют по одной схеме, как по "методичке нацистов".

"Они (захватчики. – Ред.) их пытают, убирают или, если соглашаются местные власти работать на них, они подписывают бумаги и оставляют работать", - сказал Зеленский.

Также он проинформировал, что захватчики пытаются переводить все школы на захваченных территориях на русский язык обучения.

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