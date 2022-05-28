Порошенко второй раз не пропустили через границу, объяснив, что у него якобы нет оснований для выезда, - заявление "ЕС"

Пятого президента Украины и лидера "Европейской Солидарности" во второй раз не пропустили через границу для участия в Парламентской ассамблее НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом нардепы "ЕС" заявили в видеообращении.

"Мы стали свидетелями позорного нарушения закона, когда лидера оппозиционной политической силы "Европейская Солидарность" абсолютно незаконно не выпустили за пределы Украины. Ехал он на основании официального распоряжения председателя Верховной Рады Стефанчука для участия в Парламентской ассамблее НАТО, для международных встреч, для договоренностей о поставках оружия Украине. Его ожидали эти официальные встречи. Пограничники, нагло нарушив закон, просто его не выпустили. Мы являемся свидетелями того, что когда наши воины сражаются с путинской Россией там, кто-то хочет здесь строить путинскую диктаторскую Украину. Для того чтобы потом эту Украину сдать, мы этого не позволим", - подчеркнул нардеп Николай Княжицкий.

По словам нардепа Софии Федины, пограничники не пропустили Порошенко, объясняя это тем, что у него нет оснований для выезда за границу.

"Оказывается, распоряжение председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука не является для пограничников достаточным основанием. Руслан Стефанчук, готовый все в телефонном видеорежиме объяснить для пограничников, был неинтересен. ...Очень досадно, что сегодня три конкретных пограничника, которым спустили явно указание из Офиса президента, помешали не просто Петру Алексеевичу представлять Украину законным путем на ПА НАТО, го помешали новым договоренностям о поставках оружия, помешали укреплению государства", - подчеркнула Федина.

Княжицкий отметил, что никаких мер, которые бы ограничивали право Порошенко на выезд из Украины, не существует.

"Нардеп в соответствии с Конституцией имеет право беспрепятственно пересекать государственную границу, поскольку народный депутат не военнообязанный. Петр Порошенко направлялся в служебную командировку на основании распоряжения председателя Верховной Рады вместе с другими членами делегации. Всех их выпустили, кроме Петра Порошенко", - добавил он.

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