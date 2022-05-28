Освобожденные из плена украинские военные сообщили о пытках, избиениях и введении неизвестных препаратов, - Денисова

РФ продолжает нарушать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.

Это подчеркнула уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время мониторингового визита в учреждение здравоохранения, где находятся освобожденные из плена украинские военные, они сообщили о фактах пыток и жестокого обращения оккупантов.

Большинство украинских военнослужащих были взяты в плен оккупантами под Мариуполем. Сначала их содержали в подвалах и хозяйственных постройках. Затем этапировали в гауптвахту, следственный изолятор в городе Донецке и исправительную колонию №120, которые расположены на временно оккупированной территории. В дальнейшем наших военных перевели в следственные изоляторы Таганрога и Воронежа.

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Во время этапирования украинским воинам заматывали глаза скотчем, надевали на голову мешок, связывали руки бечевками.

В плену украинских военнослужащих пытали – угрожали убийством, избивали и унижали", - говорится в сообщении.

По информации Денисовой, с особой жестокостью пытки применялись к офицерам и бойцам "Азова".

"Во время допросов украинских военнопленных ставили на колени, били прикладом от автомата по пальцам ног и открытым ранам, применяли плоскогубцы, забрасывали удавку на шею и душили. Кроме того, пытали электротоком, били киянкой и ногами.

Украинские военнослужащие сообщили, что рашисты им вводили неизвестные препараты на букву "М", после чего они потеряли сознание и теряли память.

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Оккупанты заставляли украинских солдат учить стихотворение "Простите нас, родные россияне", гимн России, историю создания герба и флага России, иначе – применяли пытки.

Украинские женщины-военнопленные, которые содержались в Донецком СИЗО, рассказали, что в камерах, рассчитанных на 2-3 человека, их находилось не менее 17-20 человек. Вместо санузла – ведро. Женщины были лишены средств гигиены и возможности помыться. Относительно них оказывалось психологическое давление – на их глазах жестоко избивали украинских пленных мужчин. Также пленниц принуждали к половым актам.

Жизненно необходимая медицинская помощь раненым украинским военнослужащим не предоставлялась. Врач осмотрел их только перед перемещением в лагерь военнопленных в Севастополе, где помощь оказывали представители МККК.

Украинцам не давали воду, всего 1,5 литра на 30-40 человек, ограничивали в питании – на территории ОРДО дневной рацион состоял из куска хлеба и сала. Иногда, давая мясо, рашисты издевались и говорили, что оно "человеческое".

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Украинские военнослужащие были лишены возможности связаться с родными. Карточки с данными о личности военнопленного для информирования своей семьи Центрального агентства розыска МККК, предусмотренные статьей 70 Женевской конвенции 1949 года, которые должны отправляться сразу после пленения, были заполнены только непосредственно перед обменом.

Указанными преступными действиями РФ нарушила права военнопленных, гарантированные положениями статей 17, 19, 20, 21, 22, 24-27, 29-31, 46, 48, 69-71 Женевской конвенции об обращении с военнопленными", - подчеркнула Денисова.

Она обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину с призывом учесть новые факты нарушений.