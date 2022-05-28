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Немецкий министр предостерег от немедленного эмбарго на российский газ

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Немецкий министр предостерег от немедленного эмбарго на российский газ
Немецкий министр по вопросам труда Губертус Гайль предостерег серьезные последствия быстрого эмбарго на российский газ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на F.A.Z.

"Мы должны шаг за шагом становиться менее зависимыми от импорта газа", – отметил политик от правящей Социал-демократической партии.

"Но немедленное эмбарго приведет как к росту цен, так и к сокращению рабочих мест. Вот почему мы должны избегать этого", - добавил он.

По его словам, если рядом с высокими ценами придется беспокоиться еще и из-за рабочих мест, то "это было бы социальным ядом". Сейчас немецкий рынок труда "надежен и силен" несмотря на два года пандемии коронавируса, сказал министр.

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"В случае немедленного газового эмбарго мы бы оказались в совершенно иной экономической и социальной ситуации", - добавил Гайль.

Как известно, ЕС уже несколько недель не может договориться об эмбарго на российскую нефть.

Главной причиной задержки шестого пакета стала позиция Будапешта, где категорически не хотят отказываться от российской нефти даже с большей отсрочкой, чем для других членов ЕС.

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  • Toffee Cat
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  • Максім ХОЙ 07fb0949
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