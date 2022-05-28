В Латвии разместят зенитно-ракетные комплексы для защиты от России, - СМИ

Испания планирует разместить в Латвии батарею зенитно-ракетных комплексов NASAMS, это необходимо для защиты балтийской страны от возможного воздушного нападения России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El País.

"Испания усилит свой контингент в Восточной Европе в знак приверженности НАТО, которая проведет исторический саммит в Мадриде через месяц, 29 и 30 июня", - отмечает издание.

По данным источника в Минобороны Испании, отправка этой батареи будет означать ограниченное увеличение численности войск испанской армии в Латвии на 90-100 человек. Около 500 испанских солдат уже находятся под командованием Канады на базе в Адаже в 120 км от российской границы.

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NASAMS – это система противовоздушной обороны, оснащенная шестью ракетами AMRAAM (типа "выстрелил-забыл") и радаром Sentinel с дальностью действия от 7 до 10 километров.