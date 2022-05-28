Путин построил такую страну, в которой кроме него никто ничего не решает, - Зеленский
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Президент Владимир Зеленский заявил, что Путин построил такое государство, в котором никто кроме президента РФ ничего не решает.
Об этом глава государства заявил в интервью Nos, передает Цензор.НЕТ.
"Вопрос не в том, что я хочу с ним (Путиным. - Ред.) договариваться, вопрос в том, что там не с кем договариваться. Он выстроил такое государство, в котором никто ничего не решает. Поэтому не важно, что говорит их министр иностранных дел. Неважно, отправляет ли он делегацию поговорить с нами. Все эти люди – они никто, к сожалению", – пояснил президент.