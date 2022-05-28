Шольц и Макрон в очередной раз позвонили Путину: Призвали его пойти на серьезные прямые переговоры с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц во время телефонного разговора с Путиным призвали президента России к немедленному перемирию и выводу войск из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Франции и Германии, он длился 80 минут.

"Канцлер и президент Франции призвали к немедленному перемирию и отводу российских войск. Они призвали президента России пойти на серьезные прямые переговоры с президентом Украины и найти дипломатическое разрешение конфликта", - говорится в сообщении.

Макрон и Шольц также призвали Путина "обеспечить улучшение гуманитарного положения гражданского населения" и "положительно отметили приверженность президента России обращению с военнопленными в соответствии с нормами международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций, и обеспечением неограниченного доступа для Международного комитета Красного Креста".

Кроме того, лидеры Германии и Франции также говорили с Путиным о глобальной продовольственной ситуации, "которая особенно обострилась в результате агрессивной войны со стороны России".

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