Вокзал в Краматорске обстреляли из оккупированных Старобешево или Шахтерска, - результаты экспертизы
Как передает Цензор.НЕТ, об этом журналистам Вільного радіо рассказала представитель главного управления СБУ Донетчины и Луганщины Галина Прищепа.
"По факту обстрела Краматорского железнодорожного вокзала 8 апреля наши следователи возбудили уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины. Это нарушение законов и обычаев войны. По заказу следователей эксперты провели свою экспертизу и предоставили нам выводы относительно того, что эта управляемая ракета, которую в народе мы называем "Точка-У", летела с оккупированной территории Донецкой области", - сказала спикер СБУ.
Она отметила, что ракета летела в секторе от 125 до 170 градусов. В этом районе есть 2 оккупированных города - Старобешево и Шахтерск. Из какого города точно выпущена ракета, пока неизвестно.
"Мы точно знаем, что они были выпущены либо оттуда, либо оттуда. Но более точные данные наука нам уже не предоставляет. С этим еще будут разбираться наши следователи", - добавляет Прищепа.
По ее словам, попытки россиян и оккупационных властей Донбасса обвинить в обстреле вокзала ВСУ "потерпели фиаско".
"Мы точно знаем, что "Точка-У" прилетела с оккупированной территории. Досудебное расследование продолжается, и наши следователи доведут это дело до логического завершения", - подчеркнула пресс-секретарь СБУ.
Как сообщалось, 8 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами железнодорожный вокзал Краматорска. В тот момент там были сотни людей, преимущественно женщины, дети и пожилые люди, ожидавшие эвакуации. В результате обстрела погиб 61 человек и еще 121 получил ранения.
В середине мая стало известно, что русские войска ударили по вокзалу с оккупированных территорий. Такие выводы Служба безопасности Украины сделала после проведения экспертизы, но деталей тогда не разглашали.