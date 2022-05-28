Обстрел Николаева: Погиб один человек, по меньшей мере 6 человек получили ранения

В результате обстрела Николаева российскими оккупантами погиб один человек, не менее 6 гражданских получили ранения.

Об этом сообщает Николаевская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"В субботу, 28 мая, утром оккупационные войска россии в очередной раз обстреляли город Николаев. И снова удар пришелся на жилые кварталы. Как минимум два боеприпаса разорвались во дворах многоэтажек. В результате обстрела повреждены несколько многоквартирных домов.

Один человек погиб на месте. Также на данный момент известно, по меньшей мере, о шести раненых гражданских лицах", - говорится в сообщении.

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