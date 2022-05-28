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По предварительным оценкам, из-за войны России против Украины голодающих в мире станет больше на 18 млн, - представитель ООН Мартина

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По предварительным оценкам, из-за войны России против Украины голодающих в мире станет больше на 18 млн, - представитель ООН Мартина
Нехватка продовольствия, его высокая цена и дефицит удобрений, вызванные войной России против Украины, приведут к тому, что количество голодающих в мире достигнет 218 млн - это около трех процентов населения Земли.

Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил представитель ООН Маурицио Мартина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Количество голодающих в мире росло, достигнув почти 200 млн в 53 странах в 2021 году. Эта война еще сильнее ухудшит сценарий, наши первые оценки указывают на увеличение еще на 18 миллионов человек, но понятно, что многое будет зависеть также от развития конфликта", – заметил он.

По новым оценкам ООН, в украинских портах заблокировано шесть миллионов тонн зерна и около 14 миллионов тонн кукурузы. Как минимум 36 из 55 развивающихся стран зависят от украинского и российского экспорта пшеницы.

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Мартина отметил, что организация работает над вывозом украинского зерна и кукурузы грузовиками в Румынию, откуда продовольствие будет сплавляться по Дунаю. Тем не менее, объем вывезенного зерна не сравнится с тем, который до российско-украинской войны экспортировался морем.

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Топ комментарии

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Можемо висловити стурбованість...
    Чи не так, ООН? Стурбованість!
  • fresh guacamole
    То нехай ці 18 млн. зберуть хоча б 300 тис. боєздатних, озброять їх африканськими Т55 та відкриють другий фронт у Новоросійську чи Владивостоці.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    запитання до представника ООН :
    а через війну, агресію і геноцид на скільки менше стане самих українців??? чи це таке...
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